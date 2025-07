Instagram, cos’è il messaggio sulle inserzioni pubblicitarie

Molti utenti stanno ricevendo su Instagram un messaggio che riguarda le inserzioni pubblicitarie personalizzate o l’alternativa di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Oltre a questo messaggio, compare spesso anche un altro messaggio che riguarda invece l’introduzione di Meta AI.

Cos’è il messaggio sulle inserzioni pubblicitarie personalizzate

L’avviso chiede di scegliere “come vuoi continuare a usare Instagram”. Le opzioni sono “abbonati per l’uso senza inserzioni”, con un abbonamento a partire da 7,99 euro al mese, oppure “usa senza costi aggiuntivi con le inserzioni”. Sotto alla seconda opzione compare la descrizione: “Scopri prodotti e brand attraverso inserzioni personalizzate, mentre usi il tuo account Instagram senza costi aggiuntivi. I tuoi dati saranno trattati per le inserzioni. In seguito, potrai scegliere se vedere inserzioni meno personalizzate”.

Questo avviso dovrebbe comparire solo agli utenti in Europa perché riguarda il DSA, il Digital Service Act, tanto criticato dal presidente Usa Donald Trump. In ogni momento – segnala l’app – è possibile controllare le proprie preferenze nel Centro gestione account.

Instagram segnala anche la possibilità di fare la stessa scelta per altri account, come quello Facebook, sempre con un’opzione a pagamento.

Selezionando l’opzione “senza costi aggiuntivi con le inserzioni” si viene avvisati che “la tua esperienza resterà invariata” e che “puoi gestire ulteriormente la tua esperienza pubblicitaria e i dati che usiamo per le inserzioni nelle relative impostazioni”.

Cos’è l’introduzione di Meta AI su Instagram

Il messaggio di Meta su Instagram si riferisce all’introduzione di Meta AI, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, integrato direttamente nell’app. Questo assistente può essere trovato all’interno della sezione dei messaggi diretti (DM) di Instagram, rappresentato da un’icona blu a forma di cerchio.

Meta AI non è un’app separata, ma è integrato direttamente in Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger. Per usarlo su Instagram, devi aprire l’app, andare nella sezione dei messaggi (DM) e cercare l’icona blu di Meta AI. Meta AI può rispondere a domande, fornire suggerimenti, cercare informazioni e interagire con gli utenti direttamente nelle chat. Meta AI viene rilasciato gradualmente agli utenti, quindi non tutti potrebbero averlo disponibile fin da subito.