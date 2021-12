Risale al 3 dicembre 1992. Il ricavato va all'Unhcr

È stato venduto all’asta dalla Vodafone il primo sms inviato nella storia, trasmesso il 3 dicembre 1992, con il testo ‘Merry Christmas’ (Buon Natale). L’sms è stato assegnato a un compratore canadese anonimo, per 107mila euro, con un certificato digitale di autenticità, alla casa d’aste Aguttes, in Francia. Il ricavato sarà donato all’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati.

