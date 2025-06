L'evento è stato un'anteprima dei prossimi World Humanoid Robot Games che si terranno in agosto

Quattro squadre di robot umanoidi si sono affrontate sabato sera a Pechino in una partita di calcio 3 contro 3 completamente autonoma e alimentata dall’intelligenza artificiale. Considerata la prima partita di calcio 3 contro 3 tra robot umanoidi in Cina, l’evento è stato un’anteprima dei prossimi World Humanoid Robot Games, che si terranno a Pechino in agosto. Secondo gli organizzatori, uno dei punti salienti della partita è stato il fatto che tutti i robot partecipanti hanno operato in modo completamente autonomo utilizzando strategie guidate dall’intelligenza artificiale, senza alcun intervento o supervisione umana. Dotati di sensori visivi avanzati, i robot sono stati in grado di identificare la palla e di orientarsi sul campo. Sono stati anche progettati per rialzarsi da soli dopo essere caduti. Tuttavia, durante la partita, non sono mancate scene esilaranti in cui alcuni di loro hanno dovuto essere portati fuori dal campo in barella dal personale.

