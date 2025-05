Rivoluzione nei videogiochi: ma i giocatori non interagiscono direttamente con essa

I giocatori che si fanno strada attraverso oltre 18.700 livelli di Candy Crush Saga potrebbero rimanere sorpresi nello scoprire che stanno risolvendo enigmi progettati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’app che ha contribuito a trasformare chiunque possieda uno smartphone in un giocatore utilizza l’IA per aiutare gli sviluppatori a creare livelli che soddisfino un pubblico affezionato alla ricerca costante di nuovi dolci da schiacciare.

Per cosa viene usata l’IA in Candy Crush

King, lo sviluppatore svedese di videogiochi dietro Candy Crush, utilizza l’IA anche per aggiornare i livelli più vecchi, in modo che i giocatori non si annoino, non si blocchino o si sentano frustrati mentre giocano. Todd Green, direttore generale del franchise Candy Crush, ha affermato che l’uso dell’IA in questo modo aiuta a liberare il tempo degli sviluppatori per creare nuovi puzzle. Sarebbe “estremamente difficile”, ha affermato, per i progettisti aggiornare e riconfigurare più di 18.000 livelli senza un primo passaggio dell’IA.

Il dibattito sull’uso dell’IA nei videogiochi

Nel settore dei videogiochi, le discussioni sull’uso dell’IA nello sviluppo dei giochi sono molto accese. Alcuni produttori di giochi vedono l’IA come uno strumento che può aiutare nelle attività più banali, consentendo ai progettisti e agli artisti di concentrarsi su progetti più importanti. L’IA, dicono, può aiutare a costruire mondi più ricchi creando personaggi non giocanti più interattivi, per esempio. Ma ci sono anche coloro che si oppongono fermamente all’uso dell’IA o che vedono questa tecnologia come una minaccia al proprio sostentamento, sia come attori e performer di videogiochi, sia come lavoratori che contribuiscono alla realizzazione dei giochi.

Le preoccupazioni sull’IA hanno portato i performer di videogiochi della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists a scioperare alla fine di luglio. “Non stiamo inserendo chatbot nel gioco. Non stiamo inserendo nel gioco esperienze di progettazione basate sull’intelligenza artificiale con cui i giocatori possano interagire direttamente”, ha affermato Green, aggiungendo che la tecnologia non viene utilizzata per sostituire i lavoratori del settore dei videogiochi. “Stiamo invece cercando di implementare l’intelligenza artificiale su problemi esistenti al fine di rendere il lavoro dei team più veloce o più accurato, e più accurato più rapidamente”.

Il business di Candy Crush Saga

Negli Stati Uniti, la spesa dei consumatori per i contenuti dei videogiochi è aumentata a 51,3 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 49,8 miliardi di dollari del 2023, con i giochi per dispositivi mobili che rappresentano circa la metà della spesa totale per i contenuti dei videogiochi, secondo i dati dell’associazione di categoria Entertainment Software Association. Il mobile è ora la piattaforma di gioco leader tra i giocatori di età pari o superiore a 8 anni, afferma l’ESA.

Candy Crush, lanciato per la prima volta su Facebook nel 2012, viene costantemente aggiornato. King ha recentemente rilasciato la sua 300ª versione client del gioco. Il gigante dei videogiochi Activision Blizzard ha acquisito King nel 2016 per 5,9 miliardi di dollari. Il gioco gratuito occupa una posizione unica, ha affermato Joost Van Dreunen, autore di “One Up: Creativity, Competition, and the Global Business of Video Games”.

Candy Crush ha più di dieci anni, vanta milioni di utenti e si rivolge a un “gruppo di giocatori affamati”, ha affermato. La domanda di nuovi contenuti è così alta che ha senso utilizzare l’IA per compensare il lavoro necessario per creare così tanti livelli, ha aggiunto Van Dreunen. “Per fornire tutto questo su larga scala, è assolutamente necessario affidarsi a una sorta di intelligenza artificiale o IA generativa per creare la prossima serie di forme”, ha affermato.

“La particolarità di Candy Crush è che ogni livello è tecnicamente un singolo tabellone che deve essere risolto o completato prima di poter avanzare. Con l’IA e la libreria esistente di tabelloni creati dall’uomo, ha perfettamente senso accelerare ed espandere gli sforzi per creare semplicemente più inventario. Le persone giocano più livelli”.

Riduci con l’IA

King utilizza l’IA per concentrarsi su due aree distinte: lo sviluppo di nuovi livelli e il ritorno a livelli precedenti, in alcuni casi puzzle vecchi di diversi anni, e la loro rielaborazione per garantire che valga ancora la pena giocarci. Nei nuovi livelli progettati per chi gioca da molto tempo, l’azienda vuole garantire che i puzzle siano divertenti “al primo contatto”.

Riduci con l’IA

“È difficile per noi, perché non abbiamo il vantaggio di avere molti giocatori che testano o giocano i livelli e ci danno un feedback. Dobbiamo cercare di azzeccare il colpo al primo colpo”, ha detto. Green ha affermato che King utilizza l’IA come assistente dietro le quinte nel “ciclo” di progettazione del gioco, piuttosto che come strumento che mette immediatamente qualcosa di nuovo davanti ai giocatori.

“Farlo per 1.000 livelli tutti in una volta è molto difficile a mano”, ha detto. “Quindi la cosa più importante da capire qui è che stiamo usando l’IA come un design personalizzato”. Per la maggior parte dei giocatori, ha affermato Green, il divertimento nel risolvere i puzzle sta proprio nell’alternanza di “salite e discese”. I livelli non sono progettati in ordine di difficoltà.

Un livello facile può seguire alcuni livelli difficili, o viceversa, per dare al gioco un senso di varietà. Sfruttando l’IA, invece di lavorare su diverse centinaia di livelli ogni settimana, il team potrebbe potenzialmente migliorare migliaia di livelli alla settimana, perché è in grado di automatizzare la bozza dei livelli migliorati, ha aggiunto. “Parliamo continuamente con i giocatori”, ha affermato.

