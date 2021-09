Dal 4 al 10 Settembre il frigorifero Smeg ricoperto in Denim sarà esposto a ricordo della prima collaborazione tra i brand, insieme all’intramontabile frigorifero SMEG500

In occasione della Milano Design Week 2021 Smeg e Italia Independent rinnovano il loro legame condividendo lo storico know-how produttivo, guidate dalla stessa vocazione per la ricerca della qualità e per la diffusione dell’Italianità nel mondo.

A sancire il comune percorso di Smeg e Italia Independent è la collaborazione attiva dal 2012, concretizzatasi nella realizzazione dell’iconico frigorifero FAB28 in versione Denim e del frigorifero SMEG500 in collaborazione con Fiat, presentato nel 2013. Due prodotti unici, che celebrano la libertà di spingersi fuori dagli schemi e oltre gli stereotipi, unendo lo stile inconfondibile degli elettrodomestici Smeg con la creatività tutta italiana di Italia Independent.

Palcoscenico la boutique meneghina del Brand di creatività e stile fondato da Lapo Elkann. Dal 4 al 10 Settembre il frigorifero Smeg ricoperto in Denim sarà esposto a ricordo della prima collaborazione tra i brand, insieme all’intramontabile frigorifero SMEG500, presso il flagship di Italia Independent situato nel cuore nevralgico di Brera in via Fiori Chiari.

Il Flagship – sviluppato su una superficie complessiva di 90 metri quadrati – è stato progettato e realizzato con l’idea guida di accogliere i clienti nella seconda casa meneghina di Lapo, una “deep experience” in tutto il mondo I-I. Un ambiente innovativo, caratterizzato da arredamenti, luci, lay-out che rievocano gli spazi in cui Lapo vive e lavora.

