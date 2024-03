Il torneo si svolgerà anche in Bulgaria, Finlandia e Romania

“Dopo il grande successo, senza precedenti, dei Campionati Europei 2023, il cui impatto economico e sociale è stato stimato in circa 234 milioni di euro, la rassegna continentale maschile di pallavolo tornerà nuovamente in Italia nel 2026“. Lo rende noto la Fipav in una nota.

“I campioni del mondo in carica di Ferdinando De Giorgi avranno dunque la possibilità di disputare il campionato continentale sul suolo di casa per la seconda edizione consecutiva. L’Italia sarà coorganizzatrice dell’evento insieme ai Paesi già confermati: Bulgaria, Finlandia e Romania”, aggiunge la Fipav.

Come successo nel 2019, i Campionati Europei vedranno la partecipazione di ventiquattro squadre; le quattro nazioni co-organizzatrici, più le otto qualificate direttamente in base alla classifica finale dell’edizione 2023 (Polonia, Slovenia, Francia, Paesi Bassi, Serbia, Ucraina, Germania e Portogallo), più altre dodici squadre che staccheranno il pass attraverso le qualificazioni in programma durante le estati 2024 e 2025. Chi vincerà i Campionati Europei 2026 staccherà di diritto il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Manfredi: “Europei 2026 in Italia nuova affascinante avventura”

“Sono stati giorni intensi e molto gratificanti per noi; come noto la settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di essere ricevuti da diversi ministri che precedentemente avevano sostenuto dal punto di vista finanziario i nostri campionati europei conclusisi con un successo universalmente riconosciuto”. Così il presidente Fipav Giuseppe Manfredi commenta l’assegnazione all’Italia degli Europei di Volley maschile 2026 in collaborazione con Bulgaria, Finlandia e Romania.

