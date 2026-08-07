Atp Montreal 2026, Musetti eliminato da Jodar

Una settimana dopo il quarto di finale a Washington Rafa Jodar torna a battere Lorenzo Musetti anche all’Atp Montreal 2026, il National Bank Open presented by Rogers, Masters 1000 canadese. Lo spagnolo, entrato in Top 15 proprio grazie alla finale nell’Atp 500 negli Usa, ha sconfitto 6-4 6-3 il carrarino (13 Atp) e si è qualificato per gli ottavi per il terzo Masters 1000 di fila.

Secondo teenager così avanti nel Masters 1000 canadese in questo decennio, dopo Learner Tien l’anno scorso, per centrare il terzo quarto consecutivo in un 1000 dovrà battere Jiri Lehecka, numero 12 del mondo, primo ceco dopo Tomas Berdych (2013-14) a raggiungere per due anni di fila gli ottavi nel torneo. Lo spagnolo ottiene la terza vittoria contro un Top 20 e resta in corsa verso un’impresa mai riuscita a nessuno, nemmeno a leggende come Federer, Nadal o Djokovic: qualificarsi per le Nitto Atp Finals alla prima stagione nel circuito maggiore.