Atp Montecarlo 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli

Oggi mercoledì 8 aprile il tabellone del secondo turno del torneo Atp di Montecarlo 2026 si completa, con tre italiani in campo, a caccia della qualificazione agli ottavi: Matteo Berrettini Lorenzo Musetti, e Flavio Cobolli.

Ad aprire il programma sul Court Rainier III, alle 11 è Berrettini, che si trova di fronte Daniil Medvedev, settima testa di serie del seeding, sempre vittorioso nei confronti del romano: i due non si affrontano dal 2022. Sulla terra rossa Berrettini vanta 70 successi e 28 sconfitte in carriera complessivamente, l’ultima vittoria quella di ieri al primo turno del Rolex Masters, grazie al ritiro del suo avversario di giornata, lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

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Musetti contro il monegasco Vacherot

Intorno alle 15.30, sullo stesso campo, Musetti affronta il monegasco Valentin Vacherot, 23esimo nel ranking Atp, in una sfida inedita tra i due tennisti, per un posto agli ottavi. L’azzurro, testa di serie numero 4 a Montecarlo, è alla sua prima partita dell’anno sulla terra rossa. Il toscano quest’anno ha perso la finale ad Hong Kong, primo torneo del 2026, e si è ritirato ai quarti di finale dell’Australian Open: Musetti sinora ha giocato solo un match, a Indian Wells.

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Cobolli sfida il belga Blockx

Nel match che chiude il programma sul Court des Princes, Flavio Cobolli se la vede con il belga Alexander Blockx, numero 91 al mondo. Tra i due è il primo confronto diretto. Il 23enne romano, n.16 del ranking e 10 del seeding, all’esordio ha superato in tre setil qualificato argentino Francisco Comesana (n.99 ATP), Blockx, invece, pure lui promosso dalle qualificazioni, al primo turno ha battuto in tre set il canadese Denis Shapovalov, n.38 ATP. Cobolli è alla seconda presenza nel main draw di Montecarlo dove lo scorso anno ha battuto Lajovic prima di essere eliminato da Fils. Per l’azzurro, la vittoria contro Comesana è stata la numero 10 dell’anno, contro 7 sconfitte in un 2026 nel quale ha già conquistato il suo terzo trofeo ATP in carriera: quello di Acapulco, a fine febbraio.

Dove vedere i match degli italiani

Tutti e tre i match dei tennisti azzurri saranno visibili in tv su Sky e in streaming su NOW.

Gli italiani in campo oggi a Montecarlo