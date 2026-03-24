Sinner-Michelsen, oggi all’Atp Miami 2026: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha fatto appena in tempo a riposare dopo la vittoria contro il francese Moutet, che oggi 24 marzo torna in campo all’Open Atp Miami 2026. Il tennista italiano oggi per gli ottavi di finale sfida lo statunitense Alex Michelsen – numero 40 del ranking. Nella notte italiana, l’altoatesino si è sbarazzato di Moutet in due set, con il punteggio di 6-1 6-4. “Sono molto contento di essere qui – ha dichiarato Sinner a fine partita – è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”.

Chi è Alex Michelsen

Nato a Laguna Hills il 25 agosto del 2004, Alex Michelsen viene da una famiglia di tennisti. Sia il padre che la madre, Erik e Sondra, hanno giocato nei campionati universitari negli anni ’80 e lui ha ereditato questa passione fino ad arrivare alla posizione numero 40 del mondo, che attualmente ricopre. Al momento, il suo successo più importante è la Laver Cup del 2025, conquistata nel team del Resto del mondo. Il suo top ranking risale all’estate 2025, quando Michelsen ricopriva la posizione numero 30.

I precedenti Sinner-Michelsen

Il 21enne Alex Michelsen ha piegato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo 3-6, 6-3, 6-4 diventando il terzo statunitense più giovane dal 2000 a raggiungere almeno gli ottavi a Indian Wells e Miami nella stessa stagione. Sinner e Michelsen si incontreranno per la terza volta, sempre negli Usa: Sinner ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti nel 2024, a Cincinnati e allo US Open, senza perdere nemmeno un set.

Sinner-Michelsen: orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida Sinner-Michelsen, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, è fissata per oggi 24 marzo alle 21 italiane, le 16 locali. Il match sarà trasmesso in diretta tv, in esclusiva, sui canali di Sky Sport. In streaming, la partita sarà trasmessa su SkyGo e Now Tv.