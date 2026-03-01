Federico Cinà trionfa a Pune, è il primo titolo Challenger in carriera

Federico Cinà ha vinto il torneo Atp Challenger di Pune, in India. L’azzurro, 18 anni, n°223 del mondo, ha superato in finale il britannico Felix Gil (n°300) per 6-3 5-7 7-6 in due ore e 30 minuti di gioco. Per il classe 2007 di Palermo si tratta del primo titolo Challenger dopo le tre finali perse nel 2025. Grazie a questo trofeo, inoltre, Cinà ottiene il suo nuovo best ranking raggiungendo la posizione n°183.

Cinà sulle orme di Sinner

Considerato uno degli astri nascenti del tennis italiano, il tennista siciliano è nato a Palermo il 30 marzo 2007. Cresciuto con il sogno di vincere Wimbledon, seguendo le orme del suo idolo Novak Djokovic, già lo scorso anno si era fatto notare vincendo al primo turno del Miami Open. Trionfo all’esordio che gli ha permesso di diventare tra i più giovani azzurri di sempre a vincere un match in un Masters 1000, all’età di 17 anni e 11 mesi. Ha fatto meglio di lui solo Jannik Sinner, che ha raggiunto il traguardo a 17 anni e otto mesi.

Federico Cinà ha iniziato a giocare a tennis all’età di tre anni, seguito da papà Francesco, suo attuale allenatore ed ex coach di Roberta Vinci, finalista allo Us Open 2015. Nel 2019, a 12 anni, si è fatto notare in ambito giovanile vincendo la 77a edizione della Coppa Lambertenghi ed entrando nelle nazionali juniores. Nel 2021, con l’Italia U14, ha conquistato la European Summer Cup – Copa del Sol e la ITF World Junior Tennis Under 14. Negli anni passati ha preso parte anche ai tornei junior dei quattro Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Nel 2024 ha vinto il primo trofeo ITF, sulla terra rossa del M15 di Buzau, in Romania.