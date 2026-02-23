Ranking Atp, Sinner perde terreno da Alcaraz

In attesa dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, Jannik Sinner perde terreno da Carlos Alcaraz nel Ranking Atp. Lo spagnolo, grazie al trionfo a Doha, ha guadagnato altri 300 punti sull’azzurro, che invece, al torneo qatariota, si è fermato inaspettatamente ai quarti di finale, battuto da Mensik. Alcaraz può contare ora su 3150 punti di vantaggio su Sinner.

Lorenzo Musetti resta stabile in quinta posizione, nonostante sia fermo dall’Australian Open e abbia deciso di saltare anche l’ATP 500 di Acapulco. Tornerà in campo direttamente a Indian Wells. L’unico sorpasso in Top 10 è quello di Taylor Fritz su Felix Auger-Aliassime, con l’americano che sale al settimo posto. Per quanto riguarda gli altri azzurri nei primi 100 posti del ranking, Flavio Cobolli e Luciano Darderi mantengono la 20esima e la 21esima posizione, Lorenzo Sonego è al 59esimo posto, Matteo Berrettini al numero 64 e Matteo Arnaldi all’85 .

Ranking WTA, Paolini guadagna una posizione

Nel circuito WTA, Jasmine Paolini, nonostante un inizio di stagione più complicato del previsto, sale in settima posizione superando la russa Mirra Andreeva. Elisabetta Cocciaretto, invece, è la numero 40 dal ranking.