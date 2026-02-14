Sinner all’Atp Doha 2026 debutta con Machac, possibile finale con Alcaraz

Jannik Sinner al torneo Atp Doha 2026 debutterà con Tomas Machac. Sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 di Doha, capitale del Qatar. L’azzurro numero 2 del mondo affronterà il ceco numero 31 Atp che nel 2024 ha battuto in entrambi i confronti diretti, sempre sul duro, nei Masters 1000 di Miami e Shanghai.
Sinner è l’unico italiano nel main draw
Al debutto nel torneo l’azzurro, testa di serie numero 2, è l’unico italiano nel main draw di singolare. In caso di successo, Sinner giocherà con ogni probabilità negli ottavi di finale contro l’australiano Alexey Popyrin (50 Atp), impegnato all’esordio contro la modesta wild card locale Mubarak Shannan Zayid, senza classifica Atp. In prospettiva, lo attende un potenziale quarto di finale contro il ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, e una semifinale contro Alexander Bublik, entrato lo scorso gennaio per la prima volta in Top 10.
In finale potrebbe andare in scena il primo duello stagionale con Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, battuto l’anno scorso da Jiri Lehecka ai quarti di finale. Il murciano debutterà contro il francese Arthur Rinderknech (28 Atp). Il vincente se la vedrà negli ottavi contro un altro transalpino, Valentin Royer (57) o un qualificato. Se si rispettano le teste di serie, il giocatore meglio classificato tra i potenziali avversari di Alcaraz nei quarti è Karen Khachanov (18) che però debutta contro lo spagnolo Jaume Munar (37). In semifinale, infine, possibile scontro con uno tra Daniil Medvedev (11 Atp), Andrey Rublev (15) e Stefanos Tsitsipas (32).
In doppio, l’Italia può contare sulla presenza nel main draw di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ancora in corsa questa settimana a Rotterdam dove puntano alla prima finale del 2026. Diventati l’anno scorso i primi azzurri semifinalisti in doppio alle Atp Finals, debuttano contro il ceco Adam Pavlasek e l’australiano John Patrick Smith.