Atp Vienna 2025, Musetti in semifinale: battuto Moutet

Lorenzo Musetti approda alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha battuto in due set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-4 . Per un posto in finale il carrarino, numero 8 del ranking, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev.
Secondo italiano in semifinale dopo Sinner
Lorenzo Musetti è il secondo italiano a raggiungere le semifinali del torneo sul cemento austriaco. Prima di lui si era qualificato Jannik Sinner battendo il kazako Alexander Bublik 6-4, 6-4. Il numero 2 del mondo, nel prossimo turno, sfiderà Alex De Minaur.