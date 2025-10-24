Accesso Archivi

Atp Vienna 2025, Musetti in semifinale: battuto Moutet

Lorenzo Musetti in campo in una foto d’archivio (Foto AP/Andy Wong)
Sfiderà il tedesco Zverev per un posto in finale

Lorenzo Musetti approda alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha battuto in due set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-4 . Per un posto in finale il carrarino, numero 8 del ranking, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev.

Secondo italiano in semifinale dopo Sinner

Lorenzo Musetti è il secondo italiano a raggiungere le semifinali del torneo sul cemento austriaco. Prima di lui si era qualificato Jannik Sinner battendo il kazako Alexander Bublik 6-4, 6-4. Il numero 2 del mondo, nel prossimo turno, sfiderà Alex De Minaur.

