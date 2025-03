Il tennista serbo supera l'americano e affronterà ora il bulgaro Dimitrov

Novak Djokovic supera Sebastian Korda e approda alla semifinale dei Miami Open 2025. Il tennista serbo, numero 5 del ranking Atp, ha battuto ai quarti di finale l’americano per 6-3, 7-6 (7-4) in un’ora e 24 minuti.

Miami Open 2025, Djokovic in semifinale contro Dimitrov

“Sento di avere davvero buone possibilità di arrivare fino in fondo. Sto giocando al meglio da un po’ di tempo”, ha commentato a fine match Djokovic, 37 anni, che in semifinale se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov con cui vanta una tradizione positiva (12 vittorie a 1 per il serbo ex numero uno al mondo).

