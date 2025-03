Foto Instagram

Il 17enne azzurro sconfitto in due set dal bulgaro. Il carrarino vince in rimonta e affronterà al terzo turno Auger-Aliassime

Termina al secondo turno l’avventura di Federico Cinà al Miami Open 2025, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida.

Il 17enne tennista siciliano si è arreso in due set, ma ben figurando, di fronte all’esperto bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 del mondo ma ex top ten, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.

Musetti soffre ma batte Halys

Avanza al terzo turno invece Lorenzo Musetti, pur soffrendo contro il francese Quentin Halys. Il carrarino, numero 16 al mondo nel ranking Atp, ha vinto in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6 (4), 7-5 in 2 ore e 30 minuti. Nel prossimo turno affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

