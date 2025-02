Undici italiani nella Top 100. Stabili Musetti e Berrettini al 17° e 33° posto

Jannik Sinner inizia la sua 35ma settimana da numero 1 del mondo. L’azzurro ha rinunciato a disputare questa settimana l’ATP 500 di Rotterdam e tornerà in campo solo a Doha, in Qatar, in calendario dal 17 febbraio. Proprio il giorno in cui Sinner raggiungerà le 37 settimane in vetta alla classifica e scavalcherà Carlos Alcaraz, che ne vanta 36. Sinner potrebbe diventare il quinto giocatore da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973.

Undici italiani tra i primi 100

Restano undici gli italiani in Top 100, record nella storia del ranking ATP. Festeggia Mattia Bellucci, che grazie all’ottavo di finale a Montpellier guadagna sei posizioni e ottiene il suo best ranking al numero 92. Il 23enne lombardo sarà di scena a Rotterdam. Stabili Lorenzo Musetti al 17° posto e Matteo Berrettini al 33°, mentre lievi movimenti in avanti e indietro per Lorenzo Sonego (34, +1), Flavio Cobolli (35, -1), Matteo Arnaldi (39, +1) e Luciano Darderi (46, +1). Guadagna infine ben sei posizioni Luca Nardi (77, +6).

La top 10 del ranking Atp

Questa la top ten del ranking Atp: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 11.830 punti; 2 (=0). Alexander Zverev (GER) 8.135, 3 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 7.010, 4 (=0). Taylor Fritz (USA) 5.050, 5 (=0). Casper Ruud (NOR) 4.160, 6 (=0). Novak Djokovic (SRB) 3.900, 7 (=0). Daniil Medvedev 3.780, 8 (=0). Alex de Minaur (AUS) 3.735, 9 (=0). Tommy Paul (USA) 3.495, 10 (=0). Andrey Rublev 3.220.

