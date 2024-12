La commozione di Nole: "Juan Martin è un amico e una grande persona". Federer: "Persona e giocatore speciale"

“El ultimo Desafio”. Juan Martin Del Potro è tornato in campo a Buenos Aires per l’ultima sfida contro Novak Djokovic. Un ultimo match per dire addio al tennis. Una notte emozionante in cui la malinconia e le lacrime hanno avuto un ruolo da protagonisti, dall’ingresso in campo fino all’ultimo punto: una risposta di dritto potente su una battuta volutamente corta di Nole con cui Delpo ha salutato quello sport che tanto ha amato e che tanto l’ha fatto soffrire negli ultimi anni (solo pochi giorni fa ha raccontato dei suoi infortuni e di come questi abbiano compromesso la sua quotidianità).

L’emozione di Novak Djokovic

“Ero molto emozionato, come tutti voi – ha detto Djokovic come riporta Supertennis – perché Juan Martin è un amico, una grande persona, un grande giocatore. È stato molto speciale per me anche perché ho trascorso molto tempo con lui. Credo di averlo visto per la prima volta in Francia, avevamo 11 o 12 anni”. Si sono poi affrontati 20 volte nel circuito maggiore, l’ultima in un memorabile quarto di finale agli Internazionali BNL d’Italia 2019: Djokovic l’ha sconfitto in 16 occasioni. “Sei stato un esempio per tutti noi, la sua più grande vittoria nella vita è che è una persona meravigliosa”, ha aggiunto.

Il saluto di Federer: “Giocatore e persone speciale”

In un video-messaggio anche Roger Federer ha salutato l’argentino da cui è stato sconfitto in sette occasioni su 25 confronti diretti, compresa la finale allo US Open Del 2009. “Sei stato un giocatore e una persona speciale per il mondo del tennis. Spero che in questo momento tu stia festeggiando, questo non dovrebbe essere un momento triste. Tutti dobbiamo andare avanti nella vita e credo che il meglio debba ancora venire per te”, ha detto Federer.

El último punto de la carrera de Juan Martín Del Potro 💔 Gracias por hacernos tan felices 🇦🇷

