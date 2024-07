Tra i big in campo Djokovic, Zverev, Hurkacz, Rune e Tsitsipas

Dopo l’epico derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, terminato con la vittoria del tennista altoatesino, altri tre tennisti italiani sono pronti a cercare l’accesso al terzo turno di Wimbledon. Due di questi, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, metteranno in scena un altro derby azzurro, mentre per il romano Flavio Cobolli ci sarà da superare l’ostacolo Tabilo.

Tanti i big che scenderanno in campo oggi: si parte da Novak Djokovic, atteso dalla sfida contro il giocatore di casa Fearnley, ad Alexander Zverev, che affronterà lo statunitense Giron. In campo anche uno specialità dell’erba come il polacco Hubi Hurkacz, che giocherà contro il francese Fils, e l’estroso danese Holger Rune, che affronterà il brasiliano Seyboth Wild. Secondo turno anche per Stefanos Tsitsipas, atteso dal match contro il finlandese Ruusuvuori.

