Si svolgeranno le prequalificazioni e alcune esibizioni dei maggiori protagonisti del Foro Italico

La magia degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis arriva a Piazza del Popolo. Martedì mattina è stato inaugurato il campo in terra rossa montato al centro di Roma dove, fino al 4 maggio, si terranno le prequalificazioni con due gare al giorno, una maschile e una femminile. L’ingresso è gratuito. In una cornice unica, altro appuntamento molto atteso è il Torneo Internazionale Under 16, che metterà in mostra molti talenti del futuro: la finale è in programma sul campo ‘Nicola Pietrangeli’ al Foro Italico. I veri protagonisti in Piazza del Popolo saranno però centinaia di bambine e bambini grazie alle numerose attività promosse dall’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ e coordinate da Michelangelo Dell’Edera. Fino al 19 maggio, sono state convocate tutte le scuole tennis del Lazio e sono previsti una serie di raduni giovanili, a partire dagli Under 10. Grazie al supporto e alla passione dei tecnici federali, chiunque arrivi al campo può palleggiare con i maestri per un tempo limitato: un ulteriore modo per far scoprire il tennis e far appassionare tanti giovani. Non mancherà la ciliegina sulla torta del progetto realizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e Roma Capitale, su iniziativa dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato, con la collaborazione di Sport e Salute: l’esibizione di Sinner o Berrettini e, in base alle disponibilità, di altre giocatrici e giocatori presenti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia.

Binaghi (Fitp): “Impresa che abbiamo tentato per anni”

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, dichiara: “Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città e il tennis a portata di tutti i romani, è un’impresa che abbiamo tentato per anni, pur consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato solo immaginare di allestire un campo in terra rossa in un luogo come questo. Motivo per cui voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con la Fitp e Sport e Salute a questa impresa: la Soprintendenza e il Comune di Roma. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza un campo regolamentare dove porteremo alcuni grandi nomi impegnati al Foro e dove si svolgeranno match delle prequalificazioni e di un Torneo Internazionale Under 16. Il tennis nel cuore di Roma è un’altra fotografia del momento di grande popolarità che stiamo vivendo”.

Assessore Onorato: “Nessuno credeva che l’avremmo realizzato”

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, aggiunge: “Nessuno credeva che riuscissimo a realizzare questo progetto, ma ci siamo riusciti. Sono orgoglioso che quest’anno ci sia un campo da tennis a Piazza del Popolo, dove da oggi cominceranno le prequalificazioni con due incontri al giorno, uno femminile e uno maschile. Ci saranno poi le attività con centinaia di bambine e bambini e l’attesissima esibizione con Sinner o Berrettini. Sarà tutto gratuito: vogliamo avvicinare lo sport alle persone indipendentemente dalle condizioni socio-economiche. Tantissimi romani hanno capito l’importanza di questa iniziativa e apprezzeranno anche gli sforzi fatti per valorizzare l’immagine di Roma all’estero. I grandi eventi devono coinvolgere tutta la città e mai come quest’anno gli Internazionali d’Italia lo faranno. Il 6 maggio a Fontana di Trevi ci saranno i sorteggi dei tabelloni, poi ci sarà la Notte bianca del tennis, il contest tra le vetrine del centro storico sul migliore allestimento a tema e ci sarà una comunicazione capillare per le strade”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata