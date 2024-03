L'azzurro ha sconfitto il 36enne serbo al terzo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells

“Credo che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Djokovic. È pazzesco“. Così il tennista azzurro Luca Nardi, numero 123 Atp, dopo la vittoria sul 36enne serbo al terzo turno del torneo Masters 1000 di Indian Welles.

“Ho un suo poster sulla porta della camera da letto, ogni sera che vado a dormire vedo Novak. Ce l’ho e penso che lo terrò ancora”, ha detto Nardi dopo l’incontro. Sinner motivo di ispirazione? “Di sicuro – ha risposto il 20enne di Pesaro – sto guardando Jannik vincere tutte le partite e sicuramente è qualcosa che mi ha spinto a migliorarmi. Non mi aspettavo di battere il numero 1 del mondo, ma cerco sempre di dare il massimo in ogni allenamento: questo è successo e sono davvero felice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata