Una 'marea' arancione ha invaso la 'Nuvola Lavazza' su invito dei 'Carota Boys', fans ufficiali del tennista azzurro

Una ‘marea’ arancione ha invaso la ‘Nuvola Lavazza’ di Torino per seguire l’impresa di Jannik Sinner. Oltre 1.500 persone hanno raccolto l’invito promosso dai ‘Carota Boys’ e dal gruppo Lavazza ospitando i tifosi all’interno della struttura che ha allestito un maxischermo in occasione della finale dell’altoatesino contro il russo Daniil Medvedev. Il tutto in compagnia dei fans ufficiali del campione azzurro. Un tifo da stadio durato per tutte le ore del match fino all’esplosione di giubilo non appena Sinner ha messo a segno il punto decisivo. I tifosi hanno iniziato a raggiungere la struttura oltre un’ora prima del match: colazione per tutti con caffè e brioche come promesso prima di mettersi seduti e sventolare drappi arancioni e bandiere italiane e scatenarsi nel tifo. Un evento che i Carota Boys intendono probabilmente replicare visto il successo dell’iniziativa, che ha decisamente portato bene a Sinner e ai colori azzurri.

