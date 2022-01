Il romano supera Alcaraz dopo una maratona di oltre 4 ore. Il torinese battuto da Kecmanovic. L'azzura fuori per mano della numero 1 Barty

Finisce al terzo turno l’avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open. Il tennista torinese, testa di serie numero 25 del tabellone, è stato sconfitto in quattro set da Miomir Kecmanovic. Il serbo si è imposto in quattro set 6-4, 6-7, 6-2, 7-5.

Accede invece agli ottavi Matteo Berrettini che ha battuto in 5 set lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6. Il romano si impone al termine di una battaglia epica conclusa al ‘super tie-break’ contro il 18enne astro nascente del tennis spagnolo. Berrettini aveva già avuto un match point nel corso del set decisivo sul punteggio di 6-5 in suo favore e servizio Alcaraz. L’incontro è durato 4h13′, agli ottavi Berrettini sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, 19esima testa di serie del tabellone, che ha sconfitto al terzo turno in quattro set l’americano figlio d’arte Sebastian Korda con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3.

Si qualifica anche Alexander Zverev. Il giocatore tedesco, numero tre del seeding, si è sbarazzato in tre set del moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in neanche due ore di gioco.

In campo femminile il terzo turno è ancora una volta fatale a Camila Giorgi a Melbourne. L’azzurra ha ceduto in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 61 minuti di partita, alla regina del tennis mondiale Ashleigh Barty, alla nona presenza nel Major di casa dove vanta la semifinale raggiunta nel 2020.

