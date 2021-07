Tra le donne eliminata Camila Giorgi

A Wimbledon, nel quarto giorno dello Slam londinese, Matteo Berrettini, n.9 del ranking, dopo l’esordio convincente con l’argentino Guido Pella, si qualifica per il terzo turno battendo in tre set il lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp, n.139 del ranking, mai affrontato prima in carriera. Il punteggio finale è 6-3, 6-4, 7-6 (4) in 2 ore e 17 minuti di gioco. Nel prossimo turno, l’azzurro – fresco vincitore del Queen’s – affronterà lo sloveno Aljaz Bedene che ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka con un perentorio 6-1, 6-0, 6-2.

Bene anche Sonego

Si qualifica per il terzo turno anche Lorenzo Sonego. Il 25enne torinese, n.27 del ranking e 23 del seeding, ha battuto in rimonta in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (3), 6-1 il colombiano Daniel Elahi Galan, n.112 ATP, alla prima presenza nel main draw di Wimbledon. Prossimo avversario l’australiano l’australiano James Duckworth, 91 della classifica Atp.

Disco rosso per Camila Giorgi invece nel secondo turno. La 29enne di Macerata, n.62 WTA, dopo il facile esordio contro la svizzera Jil Teichmann, si è arresa alla ceca Karolina Muchova, n.22 del ranking con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3.

