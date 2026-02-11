Olimpiadi, Mattarella chiama Arianna Fontana

“Sei Olimpiadi, sei successi. Ed è stata una gara formidabile, complimenti! E complimenti anche agli altri, è stata una squadra formidabile”. Con queste parole il presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto ad Arianna Fontana, pattinatrice azzurra che ieri ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. “Siamo riusciti a mantenere la calma, in confronto alle altre squadre, ed è stata la formula vincente”, ha replicato l’atleta. “Per chi guarda da fuori, dalla tv, sembra poco ordinata, è difficile capire, per chi non se ne intende, come si svolge. Ma la calma deve essere fondamentale”, il commento del Capo dello Stato. “Poi soprattutto la staffetta mista è molto corta e veloce, quindi capisco che può non essere così intuitiva la prima volta che si guarda però noi abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti a portare a casa un oro che vale tantissimo”, ha spiegato allora Fontana. “Veramente moltissimo. Complimenti – ha concluso Mattarella – per le prossime gare non dico nulla. A presto”.