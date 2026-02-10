Sinner invia messaggio a Lindsey Vonn: “Sto pensando a te”

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno una eco mondiale e vengono seguite anche dai campioni degli altri sport. Tra questi Jannik Sinner, che coltiva da tempo un’amicizia nata dalla comune passione per lo sci con Lindsey Vonn, vittima di una terribile caduta nella gara di discesa libera. Così il campione altoatesino ha deciso di inviare all’amica un messaggio via social: “Sto pensando a te Lindsey Vonn”. Con queste parole Sinner, attraverso una storia su Instagram, correda una foto che ritrae il tennista e la campionessa statunitense sorridenti su una pista, entrambi in tenuta da sci.

Team Usa a Vonn: “Leggenda per sempre, hai ispirato generazioni”

Anche il Team Usa rende omaggio via social alla fuoriclasse: “Grazie Lindsey Vonn per aver sempre scelto il coraggio e per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni. Leggenda per sempre“. Così il post su X del team della campionessa dopo l’intervento chirurgico su Vonn all’ospedale Ca’Foncello di Treviso.