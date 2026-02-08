Olimpiadi 2026, Salvini: "A chi protesta dedichiamo applauso, noi preferiamo costruire"

“Io penso a quanto si può essere strani mentre il mondo guarda l’Italia e l’Italia si unisce, la politica si unisce, e c’è ancora qualcuno che riesce ad andare in piazza per protestare contro le Olimpiadi. E noi dedichiamo a loro un applauso e un sorriso. Noi preferiamo costruire, correre, scendere, anche perché ieri qualcuno diceva hanno tagliato gli alberi a Cortina, noi ne rimpiantiamo dieci volte tanto”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite a Casa Italia a Cortina. “Siamo solo al secondo giorno e io sono già invecchiato da Ministro dei Trasporti fra vandalismi e robe strane, però bello – ha concluso – ieri bello Bormio, oggi bello Cortina e quindi grazie a tutti perché è un successo di tutti“.