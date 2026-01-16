Milano-Cortina 2026, il sogno dei biathleti ucraini tra droni e rifugi antiaerei

Centri di preparazione distrutti, piste ‘fantasma’, foreste e boschi bruciati e una paura latente che ha il potere di spezzare sessioni di allenamento. Ma non i sogni. È in questo scenario di devastazione, tra il ronzio sporadico dei droni, gli allarmi per raggiungere i rifugi antiaerei sotterranei e ordigni inesplosi che rendono inaccessibili le aree circostanti, che alcuni giovani sciatori ucraini del fondo e del biathlon provano a tenere in vita la loro passione e puntare ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 cercando di onorare la propria partecipazione nel migliore dei modi possibili. Nell’area settentrionale del Paese trascorrono le giornate concentrandosi sulla loro forma fisica finché l’allarme non interrompe inevitabilmente il silenzio. Senza panico, abbandonano gli sci e seguono gli allenatori nei bunker vicino al complesso che ha prodotto la prima medaglia olimpica ucraina (il bronzo della biatleta Valentyna Tserbe-Nesina a Lillehammer 94).

Khrystyna Dmytrenko: “Lo sport può dimostrare che l’Ucraina è forte”

Khrystyna Dmytrenko, 26 anni, a volte si allena insieme ai giovani del centro e rappresenterà il suo Paese a Milano-Cortina. Intervistata dall’Associated Press, mostra tutto il suo orgoglio. “Lo sport può dimostrare che l’Ucraina è forte. Rappresentiamo l’Ucraina sulla scena internazionale, mostrando ad altri Paesi, atleti e nazioni la nostra unità, forza e determinazione“, ha affermato la biathleta classe ’99. I bambini che dormono non sognano più la gloria olimpica nei dormitori bombardati della struttura. Ma diversi adolescenti – alcuni dei migliori giovani sciatori di fondo e biatleti del Paese – si allenano ancora in aree recintate. “Ci siamo adattati così bene che a volte non reagiamo nemmeno“, ha dichiarato Mykola Vorchak, allenatore di 67 anni. “Sebbene vada contro le norme di sicurezza, i bambini sono stati temprati dalla guerra. Adattarsi a questo li ha cambiati psicologicamente“.

L’impatto della guerra sullo sport ucraino

La guerra ha avuto un impatto pesante sullo sport ucraino. Gli atleti sono stati sfollati o chiamati a combattere. Le partite di calcio sono spesso interrotte dalle sirene antiaeree, quindi la partecipazione è limitata dalla capienza dei rifugi. Pattinatori, sciatori e biatleti d’élite si allenano solitamente all’estero ma la base sciistica della Riserva Olimpica, gestita dal governo, è aperta allo sci di fondo e al biathlon. L’ampio complesso si trova alla periferia di Cernihiv, una città a due ore a nord di Kiev, lungo il percorso di distruzione lasciato dall’esercito russo nel suo tentativo di conquistare la capitale nel 2022. Cernihiv rimane un bersaglio abituale di attacchi aerei diretti alla rete elettrica e alle infrastrutture civili. Diverse strutture temporanee presso il centro sportivo fungono da spogliatoi, servizi igienici e uffici per gli allenatori. Gli atleti si allenano su piste innevate durante l’inverno e, per il resto dell’anno, usano gli skiroll su una pista asfaltata punteggiata dai segni delle esplosioni. I biatleti puntano i fucili laser contro bersagli elettronici e, tra un’esercitazione di tiro e l’altra, si mettono gli sci in spalla e tornano di corsa al punto di partenza del percorso, con le guance arrossate dal freddo.

La testimonianza di Valentyna Tserbe-Nesina

La medagliata olimpica Tserbe-Nesina ha trascorso la sua adolescenza al centro di Cernihiv eseguendo gli stessi esercizi con cui ha vinto la prima medaglia olimpica dell’Ucraina come paese indipendente. “Le condizioni non erano delle migliori, ma non avevamo niente di meglio. E per noi era come una famiglia, la nostra piccola casa”, ha raccontato nel suo appartamento, con scaffali e pareti tappezzati di medaglie, trofei e souvenir di gare in tutto il mondo. Tserbe-Nesina, 56 anni, è rimasta scioccata quando ha visitato il complesso nel 2022. I bombardamenti avevano distrutto edifici, il fuoco ne aveva consumati altri. Vetri in frantumi erano sparsi sui pavimenti delle stanze dove lei e gli amici un tempo controllavano con entusiasmo i tabelloni dei risultati sigillati con il nastro adesivo. “Sono entrata, salita nella mia vecchia stanza al secondo piano. Non c’era più: niente finestre, niente. Ho registrato un video e ho trovato i trofei che avevamo lasciato alla base. Erano completamente bruciati“, ha raccontato mentre i giovani del centro provano a tenere in vita i sogni più belli.