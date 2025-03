Oggi la possibile telefonata Trump-Putin

Le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin sulla proposta Usa di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina accettata da Kiev giustificano un cauto ottimismo. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. Peskov ha richiamato così le dichiarazioni del consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, che a Fox News ha detto che l’amministrazione Trump ha un “cauto ottimismo” sulla tregua. “Ci sono certamente ragioni per essere cautamente ottimisti”, ha detto Peskov. “Avete sentito ieri una dichiarazione molto importante del Presidente Putin. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che sostiene la posizione del presidente Trump sull’accordo, ma ha espresso alcune domande a cui bisogna rispondere insieme”, ha però precisato. “Quindi, sì, effettivamente c’è ancora molto da fare, ma comunque il presidente ha espresso solidarietà con la posizione di Trump”, ha concluso Peskov.

Putin ha trasmesso segnali aggiuntivi a Trump tramite Witkoff

“Attraverso Witkoff, Putin ha trasmesso informazioni e segnali aggiuntivi al presidente Trump”, ha spiegato ancora Peskov, riferendosi all’incontro di ieri sera fra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff.

Possibile oggi telefonata Putin-Trump

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere oggi una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump. “Ci aspettiamo che un’altra conversazione telefonica internazionale avrà luogo oggi”, ha detto Peskov ai giornalisti, citato dalle agenzie russe, aggiungendo che la tempistica del colloquio sarà decisa dopo che l’inviato speciale del presidente Usa Steve Witkoff avrà informato Trump dei colloqui con il leader russo. “Non è ancora stato concordato l’orario esatto della conversazione tra i due presidenti”, ha dichiarato Peskov.

