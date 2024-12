Il 34enne piemontese ha dominato la scena. Era dal 2019 che allo sci maschile azzurro mancava una vittoria in questa specialità

Mattia Casse conquista la Saslong. Il SuperG della Val Gardena (Bolzano) che ha aperto la lunga tappa dolomitica ha visto il 34enne piemontese dominare la scena per cogliere il primo successo della carriera in Coppa del Mondo, arricchendo un palmares che prima di oggi contava di tre terzi posti e di numerosi piazzamenti a ridosso del podio.

Secondo successo italiano di sempre nel SuperG

E’ il secondo successo italiano di sempre nel SuperG della Val Gardena dopo quello ottenuto da Werner Heel nel 2008. L’Italia mancava dal gradino più alto del podio di SuperG in Coppa del Mondo dalla vittoria di Paris a Soldeu nel marzo 2019.

CASSE A TUTTO VOLUME!!! 🔊 1⃣5⃣ anni dopo l’esordio, alla gara numero 2⃣0⃣0⃣ in Coppa del Mondo, il sogno di Mattia si realizzaaaaaaaaa!!! Era dalla vittoria di Dominik Paris nel 2019 che allo sci maschile azzurro mancava un successo in superG! Mai più bello fu l’Inno di… pic.twitter.com/b3x6t5jZFr — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) December 20, 2024

La gara di Mattia Casse

Casse è stato bravo ad interpretare al meglio il tracciato gardenese per piombare sul traguardo in 1’28″23 e lasciare subito la sensazione di aver costruito qualcosa di grande. Quando, pochi minuti dopo, Marco Odermatt si è inserito alle sue spalle con un distacco di 0″43 pur senza errori macroscopici, quella sensazione è cresciuta ulteriormente.

Ma in Val Gardena la sorpresa è sempre dietro l’angolo e nell’occasione a tenere tutti col fiato sospeso è stato lo statunitense Jared Goldberg, ottimo nella parte alta e nel tratto finale per finire nella scia di Casse per un singolo centesimo di secondo. Il primo podio del nordamericano fa scivolare Odermatt in terza piazza, con il sorprendete norvegese Fredrik Moeller quarto a 0″54 seguito dall’altro elvetico Stefan Rogentin e dal canadese Cameron Alexander, appaiati in quinta posizione a 0″57 da Casse.

Gli altri azzurri

Buona prova anche per Dominik Paris e Pietro Zazzi, decimo e undicesimo a cavallo della top10 di giornata: l’altoatesino si muove bene nella parte superiore del tracciato, ma un errore di interpretazione nel tratto meno ripido, ha fatto crescere il distacco a 0″77 rispetto a Casse. Prova in crescendo invece per il valtellinese, ottimo interprete della seconda parte della Saslong per centrare una preziosa undicesima piazza a 0″97 dalla testa.

Bene anche il brianzolo Nicolò Molteni che si conferma in condizione e con il pettorale numero 45 si fa largo al sedicesimo posto a 1″36 dal compagno di squadra, con Giovanni Franzoni 30esimo a 1″82. Fuori dalla zona punti invece Christof Innerhofer che paga 1″96 da Casse, out Benjamin Alliod e Max Perathoner.

Sabato si torna in pista

Domani si torna in pista sulla Saslong con la discesa libera: lo start alle 11.45 con diretta televisiva su Rai2 ed Eurosport.

