La 19enne promessa dello sci azzurro è morta dopo una caduta sulle piste della Val Senales

Il mondo dello sport e non solo il lutto per la morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice vittima di un incidente sulle piste della Val Senales. Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare l’atleta azzurra parlando sui social di “terribile notizia”. Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia. “Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla Fisi e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l’intento di tenerne vivo il ricordo e l’esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci”, ha scritto in una nota Malagò.

Meloni: “Prematura scomparsa Lorenzi terribile notizia”

“La terribile notizia della prematura scomparsa del Caporale Matilde Lorenzi, 19 anni, promessa dello sci azzurro, deceduta a seguito di una gravissima caduta avvenuta durante un allenamento, mi rattrista davvero molto. Mi stringo al dolore della famiglia, dei colleghi e di tutto il Centro Sportivo Esercito”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il capo Stato maggiore Difesa: “Cordoglio per Matilde Lorenzi”

Anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, appresa la notizia della scomparsa di Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito Italiano ha espresso “ai familiari del militare, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e all’Esercito Italiano, i suoi sentimenti di profondo cordoglio e le più sentite condoglianze a nome delle Forze Armate”. È quanto si legge in una nota dello Stato maggiore della Difesa.

