L'atleta azzurra al Media Day della Fisi sull'infortunio: "E' stato molto pesante"

“L’infortunio è stato molto pesante, sia fisicamente che mentalmente ed emotivamente. Per fortuna tutto è andato bene e devo ringraziare le persone che mi hanno aiutato nel recupero”. Lo ha detto Sofia Goggia durante il Media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, parlando della frattura scomposta alla tibia patìta a febbraio. “Ho fatto veramente fatica, io non credo alle coincidenze. Mi è capitata questa cosa, ho dovuto accettarla, ho sempre lavorato fisicamente bene anche se ero disperata. Posso dire di essere molto fiduciosa“, ha affermato l’atleta bergamasca. “Sarei disonesta se parlassi di obiettivi oggi non avendo ancora toccato la neve. Bisogna valutare con lucidità, creare un percorso, ho fiducia nel mio team. Mi aspetto solo da me stessa di poter lavorare bene e con il sorriso e senza farmi prendere dalla fretta”, ha spiegato Goggia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata