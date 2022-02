Grande gara dell'azzurra che regala la quarta medaglia all'Italia

Quarta medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Federica Brignone ha vinto l’argento nel gigante olimpico disputato sulla pista di Yanqing. L’oro è andato alla svedese Sara Hector.

L’azzurra, terza al termine della prima manche, ha guadagnato una posizione pagando alla fine 19 centesimi dalla neocampionessa olimpica, dominatrice della specialità in questa stagione. Completa il podio Lara Gut-Behrami, terza in rimonta dall’ottava posizione della prima discesa. Ventesimo posto invece per Elena Curtoni, mentre Marta Bassino è uscita nella prima manche, così come l’altra favorita, Mikaela Shiffrin. Per Brignone si tratta della seconda medaglia olimpica in carriera dopo il bronzo conquistato, sempre nel gigante, a PyeongChang.

