Inizia con una sconfitta il Sei Nazioni 2025 dell’Italia. Gli azzurri hanno perso 31-19 a Murrayfield contro la Scozia, battuta nella scorsa edizione del torneo all’Olimpico.

La partita

Partenza sprint dei padroni di casa che in dieci minuti firmano due mete con Darge e Jones, accompagnate dalle trasformazioni di Russell. White firma un’altra meta al 29′, gli ospiti restano a contatto grazie a tre calci di punizione di Allan (19-9). Nella ripresa l’Italia si rifà sotto pareggiando (19-19) grazie alla meta di Brex – con trasformazione di Allan – ma nel suo momento migliore incassa la meta di Jones al 21′ che ‘gela’ le speranze azzurre. Al 27′ Jones realizza un’altra meta che chiude la partita per il 31-19 finale. L’Italrugby tornerà in campo l’8 febbraio contro il Galles all’Olimpico di Roma.

