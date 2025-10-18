Boxe, Mike Tyson a Kinshasa per celebrare l'anniversario di "The Rumble in the Jungle”

Mike Tyson è arrivato venerdì sera a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, per partecipare alla cerimonia che celebra il 51esimo anniversario del leggendario incontro di boxe noto come “The Rumble in the Jungle”, che il 30 ottobre 1974 vide Muhammad Ali sfidare George Foreman proprio a Kinshasa. Tyson parteciperà a un incontro di pugilato con campioni e giovani talenti per inaugurare il nuovo stadio proprio il prossimo 30 ottobre.

Durante le celebrazioni, lo stadio dove si è svolto “The Rumble in the Jungle” nel 1974 sarà ufficialmente ribattezzato Ali-Foreman Stadium. Le famiglie di Muhammad Ali e George Foreman dovrebbero arrivare a Kinshasa la prossima settimana per partecipare all’evento.