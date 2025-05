Il presidente del Coni: "Ha fatto entrare il suo sport nelle case degli italiani e ci ha reso tutti orgogliosi"

A Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, si sono svolti i funerali di Nino Benvenuti, leggenda della boxe italiana morta all’età di 87 anni. “Un mito, una leggenda non solo del pugilato e dello sport non solo italiano”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha partecipato alle esequie. “Se ne è andato con riservatezza, come una persona comune, ma questo era il suo stile”. “Ha fatto entrare il suo sport nelle case degli italiani e ci ha reso tutti orgogliosi”.

