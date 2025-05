Nel salone d'onore del Coni la camera ardente per la leggenda del pugilato italiano

“Voi potete immaginare l’emozione e il profondo dolore. Conoscete forse meglio di me la sua carriera. Io conosco la figura di padre. Perciò in questo momento è veramente difficile esprimere cosa veramente sento. Sicuramente tanta commozione per il tanto affetto che ho riscontrato per mio padre e anche per mia madre. Erano veramente una coppia eccezionale. Pertanto, non posso aggiungere altro, solo veramente una grande commozione”. Così la figlia Nathalie Bertorello, a margine della camera ardente del padre Nino Benvenuti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960, organizzata nel salone d’onore del Coni.

