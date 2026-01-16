Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano: “Ha preso 200mila euro dal suo conto”

Una faida familiare che diventa giudiziaria: è quella che è in corso tra l’ex campionissimo di MotoGp, Valentino Rossi, e il padre Graziano con la compagna di quest’ultimo. Secondo quanto riporta ‘Quotidiano Nazionale’, infatti, il motociclista ha denunciato per circonvenzione di incapace la 54enne attuale compagna del padre dopo aver notato versamenti a suo favore per circa 200mila euro in 12 anni di relazione.

Graziano Rossi e l’amministrazione di sostegno

La vicenda ha inizio nel 2024, quando Valentino Rossi ha ricevuto dal giudice di Pesaro la nomina ad amministratore di sostegno del padre Graziano, 71 anni, anche lui ex motociclista. Una perizia medica di parte, infatti, riteneva l’uomo “fragile” e incapace di provvedere a se stesso, pur essendo ancora in grado di guidare e correre rally. Lo scorso anno Graziano ha chiesto al figlio di essere liberato dal controllo legale, ma Valentino non ha accettato di rinunciare all’incarico: il padre ha dunque intentato una causa civile per la revoca dell’amministrazione di sostegno, che il giudice ha accolto riconoscendo che l’uomo ha piena capacità di intendere e di volere.

I soldi alla compagna di Graziano Rossi

Nell’anno in cui è stato amministratore di sostegno, Valentino Rossi ha controllato i conti del padre, notando che nell’arco di dodici anni di relazione, l’attuale compagna di Graziano ha ricevuto circa 200mila euro dall’uomo. In particolare, le somme contestate sono: 176mila euro trasferiti dal conto di Graziano (di cui 100mila con causale “prestito”) più altri 34mila euro in contanti, sempre a favore della donna. Da questi movimenti di denaro nasce il sospetto di Valentino che il padre possa essere stato raggirato nella gestione del proprio patrimonio, e l’ex campione di MotoGp ha finito per denunciare la compagna dell’uomo in sede penale, accusandola di circonvenzione di incapace per le somme ricevute. Le indagini sono in corso: i pm devono decidere se chiedere il rinvio a giudizio.

Chi è Graziano Rossi

Graziano Rossi, nato a Pesaro il 14 marzo 1954, prima di essere il padre di Valentino era stato un pilota di alto livello nel Motomondiale negli anni ’70 e ’80. Il suo anno migliore nel 1979 sulla Morbidelli: nella classe 250 vinse 3 gran premi su 11 disputati. Ha partecipato anche a un paio di gare nel Mondiale rally nel 1984 e 1989. Durante la carriera motociclistica del figlio, è diventato una figura centrale nel suo entourage, con guadagni verosimilmente milionari.