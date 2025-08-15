Harley-Davidson e MotoGp presentano Harley-Davidson Bagger World Cup

Harley-Davidson e MotoGp hanno ufficialmente presentato oggi la Harley-Davidson Bagger World Cup, insieme al calendario completo delle gare 2026, segnando il lancio della prima serie di corse globale dedicata alle moto bagger ad alte prestazioni di Harley-Davidson. Annunciato in una conferenza stampa presso il Red Bull Ring in Austria, il campionato in sei tappe debutterà il prossimo anno, portando la potenza dell’American V-Twin su circuiti leggendari negli Stati Uniti e in Europa.

Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto da corsa della Harley-Davidson Bagger World Cup saranno radicalmente trasformate per velocità, agilità e spettacolarità, offrendo agli appassionati un’esperienza di gara nuova e viscerale, diversa da qualsiasi altra attualmente presente nel calendario MotoGp. La serie prenderà il via negli Stati Uniti prima di attraversare l’Europa e approdare sulla scena globale. Dalle colline del Mugello ai rettilinei storici di Silverstone, la Harley-Davidson Bagger World Cup unirà l’esclusiva performance americana alla competizione internazionale in un emozionante campionato di sei prove.

Questo il calendario:

Circuit of the Americas (Usa): 27-29 marzo;

Mugello (Italia): 29-31 maggio; Assen (Paesi Bassi): 26-28 giugno;

Silverstone (Regno Unito): 7-9 agosto *

Aragon (Spagna): 28-30 agosto;

Red Bull Ring (Austria): 18-20 settembre – Round finale. Il Red Bull Ring in Austria ospiterà la gara finale e decisiva per il titolo, onorando la profonda tradizione motoristica del Paese e la sua crescente importanza nello scenario mondiale delle corse. “Il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup segna una nuova, audace era per Harley-Davidson e per lo sport delle corse motociclistiche – ha dichiarato Kolja Rebstock, Senior Vice President, International Markets, Harley-Davidson – Questa serie riguarda il superamento dei limiti: delle nostre moto, dei nostri piloti e del nostro marchio, su un palcoscenico globale. Siamo orgogliosi di collaborare con MotoGP per dare vita a questa visione”. Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP: “Cerchiamo sempre nuovi modi per innovare ed espanderci, sia in pista per i nostri record di pubblico sia per far crescere la popolarità dello sport – restando fedeli a ciò che i fan amano della MotoGP, ma trovando modi per connetterci a nuovi spettatori. La Harley-Davidson Bagger World Cup risponde perfettamente a questo obiettivo. Sarà un’aggiunta fantastica ai weekend di gara per i tifosi presenti sul posto e collegherà il nostro sport a uno dei marchi lifestyle e culturali più iconici del Nord America – e del mondo”.

“Questa nuova coppa rappresenta il prossimo passo nell’evoluzione racing di Harley-Davidson – ha aggiunto Jeffrey Schuessler, Global Director, Marketing & Partnerships, Racing Programs – Abbiamo visto cosa è possibile con la King of the Baggers negli Stati Uniti e ora portiamo la stessa energia, prestazioni e attitudine sulla scena mondiale. Non si tratta solo di corse; è una dichiarazione globale di chi siamo e di dove stiamo andando”. La Harley-Davidson Bagger World Cup era stata anticipata per la prima volta all’inizio di quest’anno durante il Gran Premio di Francia sul leggendario circuito di Le Mans, dove Harley-Davidson e MotoGp avevano condiviso la loro visione comune per un campionato mondiale di corse bagger. La risposta di fan, media e industria è stata immediata ed entusiastica, ponendo le basi per la presentazione completa di oggi. I team, i piloti e gli sponsor interessati sono ora invitati a entrare in contatto con la serie mentre si accelerano i preparativi per la stagione inaugurale del 2026.