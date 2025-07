MotoGp 2025: il solito Marquez trionfa in Repubblica Ceca, secondo Bezzecchi

Marc Marquez continua a dominare il mondiale conquistando anche il Gp della Repubblica Ceca. Il pilota della Ducati ufficiale, che sabato si era aggiudicato anche la sprint race, ha preceduto l’Aprila di Marco Bezzecchi e la Ktm di Pedro Acosta. Quarto Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. Quinto Raul Fernandez a 10″, sesto Fabio Quartararo a 11″, settimo Jorge Martin, al rientro dopo un lungo stop, ottavo Fermin Aldeguer, nono Brad Binder, quindi decimo Pol Espargarò, 12° Luca Marini e 16° Fabio Di Giannantonio.

Per Marquez, al quinto successo consecutivo, si tratta della 70ma vittoria in top class, l’ottava quest’anno e la quarta a Brno nella classe regina.

La classifica generale

In classifica generale Marc Marquez domina con 381 punti davanti ad Alex Marquez a 261 e Francesco Bagnaia 213. Ecco nel dettaglio le prime cinque posizioni

Marc Marquez – 381 pt

Alex Marquez – 261 pt

Francesco Bagnaia – 213 pt

Marco Bezzecchi – 156 pt

Fabio Di Giannantonio – 142 pt

Marquez: “Prima parte stagione super, al rientro stessa mentalità”

“E’ stata una prima parte della stagione super, abbiamo fatto grandi passi avanti a partire da Aragon. Sto guidando molto bene, ora un po’ di pausa ma mancano ancora dieci gare. E al ritorno in Austria dobbiamo mantenere la stessa mentalità”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati leader del mondiale, dopo il successo nel Gp della Rep.Ceca.

Soddisfatto anche Marco Bezzecchi: “Il primo giro è stato incredibile, ho fatto un grande sorpasso su Quartararo, poi quando Marquez mi ha superato ho visto che aveva qualcosa in più, ho cercato di attaccarlo ma andava troppo forte. Ho fatto comunque una prestazione fantastica, ringrazio i miei amici e ringrazio e tutti i fans”.

Felice per il terzo posto Acosta: “L’ultima volta sul podio nella gara lunga è stato in Thailandia lo scorso anno, c’è voluto dunque del tempo. Sono soddisfatto vedendo come eravamo partiti ad inizio stagione, non è stato semplice gestire la situazione quando le cose non andavano. Questa è una delle mie gare migliori in MotoGp. Questo è il risultato di tutto il team. Dopo la pausa speriamo di dare sempre il meglio”.