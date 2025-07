MotoGp 2025, Gp Repubblica Ceca: Marquez vince la Sprint, settimo Bagnaia

Marc Marquez vince anche la sprint della Repubblica Ceca valida per il Mondiale di MotoGp 2025, sul circuito di Brno. Nessuna penalità per Marquez, che era sotto investigazione per problemi di pressione e temperature delle gomme delle moto ufficiali. I commissari non hanno rilevato irregolarità. In Repubblica Ceca si corre la dodicesima tappa del Mondiale di MotoGp. Nessuna penalità anche per Rins e Ogura. Il ducatista spagnolo firma così la dodicesima vittoria nella sprint su 12 gare ‘brevi’, precedendo sul traguardo le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Quarto Bezzecchi, a seguire Quartararo. Solo settimo Bagnaia, che partiva dalla pole, superato nel finale anche da Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse. Marquez si porta a 356 punti, con Alex Marquez a 261 punti e Bagnaia a 200 punti.

Marquez: “Ho aspettato Acosta con pressione al limite, poi tornato a spingere”

“Non sapevo di essere sotto investigazione, l’ho saputo dopo il podio. Ero estremamente al limite con la pressione delle gomme. Quando mi sono accorto del problema ho deciso di aspettare Acosta per aumentare la temperatura delle gomme. Nel momento in cui sono stato sicuro di essere in regola ho ripreso a spingere”. Così il pilota della Ducati Marc Marquez dopo la vittoria nella gara sprint del Gp della Repubblica Ceca. “Abbiamo un riferimento al ‘dashboard’ per la pressione delle gomme e aiuta a capire se sei dentro o fuori. E ho visto che eravamo sotto. In scia di un pilota la pressione sale e ho dovuto aspettare Acosta. Ieri non abbiamo girato su asciutto e oggi l’asfalto nuovo ha dato tante difficoltà agli ingegneri nel bilanciamento della moto”, ha aggiunto lo spagnolo.

La classifica piloti di MotoGp dopo la gara Sprint

Ecco la classifica generale aggiornata: