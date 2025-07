MotoGp 2025, Gp Germania: Marc Marquez domina la gara davanti al fratello Alex

Marc Marquez domina il Gp Germania di MotoGp, undicesimo appuntamento del mondiale. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha dominato dalla prima all’ultima curva trionfando con oltre sette secondi di vantaggio su suo fratello Alex (Ducati Gresini), secondo. Completa il podio Pecco Bagnaia, terzo. Per lo spagnolo si tratta del dodicesimo successo in carriera al Sachsenring, uno dei suoi circuiti preferiti, il nono nella classe regina. Sono caduti poco dopo metà gara, mentre si trovavano in zona podio, sia Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) che Marco Bezzecchi (Aprilia).

Quarta piazza per la Yahama di Fabio Quartararo, a 18 secondi dal vincitore, davanti all’altra Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Nella top ten anche Luca Marini, sesto con la Honda. Marc Marquez infila così il quarto successo di fila nel Mondiale e sale a +83 in classifica piloti su Alex Marquez, con Bagnaia terzo a 147 punti di distacco dallo spagnolo. La MotoGp tornerà in pista già il prossimo weekend con l’appuntamento in Repubblica Ceca, a Brno.

Marc Marquez: “Speciale vincere qui, momento incredibile”

“Ritornare alla vittoria qui è stato estremamente speciale, fin dalla partenza mi sono sentito molto bene. La fiducia è alta, venivamo da tre vittorie consecutive, con questa è la quarta. Siamo in un momento incredibile“. Lo ha detto il pilota della Ducati Marc Marquez dopo il successo. “Ora possiamo dire che abbiamo concluso metà stagione, ne manca metà, dobbiamo continuare a restare estremamente concentrati“, ha aggiunto lo spagnolo.

Bagnaia: “Gara molto dura, contento del podio”

“E’ stata una gara molto dura, le condizioni erano migliori rispetto all’anno scorso però era molto complicato, alcune volte entrare nel modo giusto in curva1 era difficile. Siamo riusciti a concludere comunque al terzo posto, sono contento e voglio ringraziare il team. Stanno dando il massimo come sempre, dobbiamo mantenere gli aspetti positivi cercando di migliorare in vista di Brno”, ha affermato il pilota della Ducati Pecco Bagnaia dopo il terzo posto.

Alex Marquez: “Ho avuto un po’ di fortuna ma queste sono le corse”

“Ho cercato di dare il 100%, ho avuto un po’ di fortuna perché davanti a me sono caduti due piloti, però queste sono le corse. Oggi era importante sopravvivere, sono davvero molto contento, è incredibile essere qui”, ha detto Alex Marquez (Ducati Gresini) dopo il secondo posto nel Gran Premio di Germania. Il pilota spagnolo si è sottoposto a un intervento alla mano sinistra dopo la caduta di due settimane fa ad Assen, in Olanda. “Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui oggi, dai dottori ai fisioterapisti, questo podio è per loro”, ha aggiunto.