La dedica del campione al termine della gara Sprint al Mugello

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia celebra Luciano Ligabue in vista del concerto di Campovolo di questa sera, nel quale il rocker festeggerà i 30 anni di ‘Certe notti’. “Liga per me è stato un compagno di viaggio, un lungo viaggio – scrive su Instagram il pilota della Ducati, impegnato in questi giorni nel Gran premio del Mugello – C’eravamo io, mio papà ed il camper con la mini moto. Ho cantato e ascoltato Liga per tutta l’Europa. Oggi, al Mugello, dopo infiniti chilometri, voglio ‘Ballare sul Mondo‘ insieme a voi, perchè insieme è più bello”. In un video Bagnaia mostra il casco celebrativo con la scritta ‘Balliamo sul mondo’ e afferma: “Per quest’anno al Mugello ho voluto fare un tributo a un’artista, un rocker italiano vero, che mi ha ispirato per tutta la carriera del quale sono molto fan”.

