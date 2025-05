Credit Image: © Robert Backman/Cal Sport Media - Cal Sport Media via AP Images

Marc Marquez chiude il podio. Out Pecco Bagnaia, caduto a 16 giri dalla fine

L’Aprilia di Marco Bezzecchi taglia per prima il traguardo a Silverstone nel Gran premio di MotoGp di Gran Bretagna. Zarco e Marc Marquez chiudono il podio, ma lo spagnolo ha dovuto duellare a lungo nell’ultimo giro con Franco Morbidelli, con una serie di sorpassi e controsorpassi, che dunque chiude quarto. Un problema tecnico alla Yamaha di Fabio Quartararo, sino a quel momento leader della gara, ha spalancato a Bezzecchi le porte della vittoria. Sfortunato anche Francesco Bagnaia, caduto quando mancavano 16 giri alla conclusione del Gp.

Back on winning ways ✅

11th different winner in a row at Silverstone ✅

First GP win with Aprilia ✅ SIMPLY THE BEZ 🏆#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/fJbtpLyro1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2025

Bezzecchi dopo la vittoria a Silverstone: “Grande giornata dopo mesi difficili”

“Sono contento, è stata una grande giornata con emozioni difficili da spiegare“. Così Marco Bezzecchi a Sky Sport dopo aver vinto il Gp del Regno Unito a Silverstone.

Per lui una soddisfazione dopo un periodo complicato. “Non è stato semplice – ha proseguito – sono stati mesi difficili e quando le cose non vanno nella cosa a cui tieni di più è sempre dura”. Il 26enne di Rimini si è ritrovato primo dopo il ritiro di Fabio Quartararo. “Onestamente – ha ammesso – non so se lo avrei preso perché era molto lontano. E’ stato sfortunato anche sei io stavo andando forte e mi sarei preso comunque una bella soddisfazione”. Sul prosieguo della stagione ha osservato: “Sappiamo che non dobbiamo smettere di lavorare. Non abbiamo mollato ma niente ci ha mai buttato giù. Non dobbiamo smettere di crederci proprio ora”.

Quartararo: “È dura ma sono contento di aver fatto gara così veloce”

“E’ difficile dire quello che sento adesso, non mi aspettavo di andare così veloce e avevamo molta fiducia”, ha detto Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gp di Silverstone, da cui ha dovuto ritirarsi per un problema tecnico quando sembrava lanciato verso la vittoria. “Ci sono comunque tante cose positive in questo weekend – ha spiegato – come ho gestito la gomma dietro e come ho spinto su quella davanti. Ma ci sono anche cose negative, come la rottura del device. In ogni caso sono felice di aver fatto una gara così veloce”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata