Il pilota francese della Yamaha è stato il più veloce. Secondo posto per Aleix Marquez

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Il pilota della Yamaha è stato il più veloce in pista nel Q2 con il tempo di 1’57″233, rifilando tre decimi alla Ducati del team Gresini di Aleix Marquez (+0″309).

Terza piazza per la Ducati di Pecco Bagnaia (+0″589), subito davanti al compagno di squadra Marc Marquez, che ha commesso un errore in curva 9 nell’ultimo tentativo a disposizione e scatterà dalla quarta casella. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati del team VR 46, e Luca Marini, ottavo con la Honda. Decimo Franco Morbidelli con l’altra moto del team VR 46.

Quartararo takes pole in a qualifying blockbuster 🤩@alexmarquez73 and @PeccoBagnaia will join him on the front row 🏁#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ySu3hjBBVl

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2025