Il pilota madrileno a fine stagione vuole il divorzio: il team sorpreso

Clamoroso rumor dalla Spagna per quanto riguarda il mercato della MotoGp: Jorge Martín sta pensando di lasciare l’Aprilia a fine stagione. Lo riferisce Marca, secondo cui tutto è precipitato questo fine settimana a Le Mans. Venerdì il pilota madrileno ha compiuto un viaggio rapidissimo in auto dalla sua casa in Andorra fino al circuito francese per tenere diversi incontri segreti con vari membri del paddock. Il più essenziale, con il suo marchio attuale. In questo incontro, il campione del Mondo 2024 ha fatto sapere che starebbe pensando di esercitare una clausola del suo contratto che lo potrebbe liberato per la stagione successiva.

La casa italiana sorpresa dalle intenzioni di Martin

Sempre secondo Marca, quasi un anno fa, quando la casa di Noale firmò con Martin si concordò di includere una clausola che gli avrebbe consentito di andarsene in base alla sua classifica dopo il Gp di Francia. A causa dei vari infortuni, Martín non ha ancora conquistato punti con l’Aprilia, avendo gareggiato solo nel Gp del Qatar, dove domenica è caduto fratturandosi undici costole. Lo spagnolo avrebbe detto ad Aprilia che sarebbe disposto a estendere la clausola fino alla fine dell’estate, a Misano. Ma i dirigenti italiani hanno capito che Martin in realtà vuole andarsene. Logicamente, questa è stata una doccia fredda per il team italiano, che aveva messo il campione spagnolo al centro del loro progetto. Aprilia cercherà di trattenere il pilota madrileno, anche se questi eventi potrebbero minare la fiducia reciproca.

