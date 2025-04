Fabio Quartararo partirà dalla pole position davanti a Marc Marquez e Pecco Bagnaia

Oggi (27 aprile) alle 14 il semaforo verde del Gp di Spagna 2025 della classe MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera. Dalla prima fila scatterà a sorpresa Fabio Quartararo con la sua Yamaha che nelle qualifiche ha preceduto i due duellanti sulle Ducati ufficiali, il dominatore di questo inizio di stagione Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

La gara sarà trasmessa Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su Skygo e su Now. In chiaro su Tv8 sarà possibile vedere il Gran Premio in differita alle 17:05

Gp Spagna 2025: Marc Marquez ha dominato la gara sprint

Il solito insaziabile Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto ieri anche la gara sprint del Gran Premio di Spagna della MotoGp, sul circuito di Jerez de la Frontera. Per l’otto volte campione del Mondo è la quinta vittoria su altrettante gare brevi in questo inizio di stagione, a conferma di un dominio fin qui assoluto, eguagliata tra l’altro la sequenza record di Jorge Martin (qui assente) nel 2023. Alle spalle del pilota spagnolo, leader del Mondiale, il fratello Alex Marquez su una Ducati del Team Gresini staccato di oltre 1 secondo. Terzo posto per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale, ad un altro secondo. Una sprint dalle emozioni racchiuse tutte nei primi due giri: il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, partito dalla pole position è infatti caduto alla seconda tornata quando in curva è scivolato nell’estremo tentativo di resistere a un sorpasso di Marquez. Da quel momento, il fuoriclasse spagnolo ha preso il largo sui rivali che a loro volta sono sembrati quasi accontentarsi di fare da valletti.

