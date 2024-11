Testa a Barcellona-Catalunya dopo l’ultima gara di MotoGP

Harley-Davidson Factory Racing scende in pista per la prima volta in Europa con la moto Road Glide con un test di gara fatto in collaborazione con DORNA e MotoGP presso il Circuito di Barcellona-Catalunya a Montmeló, Barcellona, Catalogna, Spagna. Il test è stata la prima apparizione su pista europea della Harley-Davidson Factory Racing Road Glide, la moto che viene utilizzata nelle competizioni negli Stati Uniti. I piloti del team Harley-Davidson Factory Racing, Kyle Wyman e James Rispoli, hanno guidato le loro moto lunedì, dopo la gara di MotoGP, sul circuito di 4,657 km (2,894 mi) con 16 curve. Tra i piloti presenti, i veterani della MotoGP e Superbike Simon Crafar, John Hopkins, Randy Mamola e Marco Melandri.

Zeitz, Presidente e CEO di Harley: “Gare componente fondamentale del nostro marchio”

“Le gare sono una componente fondamentale del marchio Harley-Davidson e dimostrano il nostro impegno verso le prestazioni e l’innovazione,” ha dichiarato Jochen Zeitz, Presidente e CEO di Harley-Davidson. “Collaborando con DORNA/MotoGP, miriamo a espandere la nostra presenza nel mondo delle corse a livello globale, alimentando le passioni dei nostri clienti e dei nostri fan. Questo test MotoGP rappresenta un passo cruciale per realizzare queste ambizioni e dimostrare il nostro impegno verso l’eccellenza nelle gare.”

“Abbiamo avuto l’opportunità di guidare accanto ai nostri eroi e di condividere il nostro lavoro con persone che stimiamo moltissimo,” ha detto Wyman. “Questi sono momenti speciali e ricordi che non dimenticherò presto. Voglio ringraziare DORNA, Harley-Davidson e tutto lo staff che ha lavorato instancabilmente per organizzare questo evento nelle circostanze difficili degli ultimi tempi.”

Rispoli ha aggiunto: “Che giornata grandiosa per Harley-Davidson. Essere in pista lo stesso weekend della MotoGP è stato incredibile. E condividere questo progetto con alcune leggende dello sport è stato irreale. Le loro reazioni dopo aver provato le nostre moto sono state impagabili.”

Le prove di Wyman e Rispoli

Sebbene le condizioni atmosferiche di cielo coperto e temperature basse abbiano impedito tentativi di ottenere tempi di gara, Wyman e Rispoli hanno raggiunto velocità massime misurate di oltre 171 MPH (275 Km/h) nel settore più veloce del circuito. Dopo che Wyman e Rispoli hanno riscaldato le Harley-Davidson Factory Racing Road Glide, Crafar, Hopkins, Mamola e Melandri hanno ciascuno effettuato delle sessioni sulle moto, rimanendo impressionati dalla potenza e dalle prestazioni delle bagger da competizione. “Mi sono semplicemente divertito e ho cercato di capire come funziona. È così diversa. Ci vuole un po’ per abituarsi. Il motore è semplicemente incredibile e adoro il suono. Il motore è così potente. È irreale, e ne voglio una come moto stradale”, ha dichiarato Simon Crafar.

“È stato così divertente. È stata una sensazione fantastica. Stavo guidando in modo un po’ rigido, ma la maneggevolezza è eccezionale. È qualcosa di folle”, ha invece sottolineato John Hopkins. Per Randy Mamola “la coppia è incredibile, e la fluidità pure. Questo è il motivo per cui amo le moto da quando avevo 12 anni. È una moto, ed è una maledetta moto da corsa. Tutto è fantastico. Tutto è al posto giusto. Frenare è davvero efficace. Il cambio è incredibile, ed è fluido. È semplicemente una grande [moto].” Infine Marco Melandri ha concluso: “I miei giri miglioravano sempre di più. Una volta che ho testato l’angolo di piega, mi sono sentito molto meglio. Non è così pesante, e non sembra così grande quando la guidi. E il motore, la coppia, sono straordinari”.

La Harley-Davidson Factory Racing Road Glide compete negli Stati Uniti nella serie Mission Foods King Of The Baggers, che offre emozionanti gare su circuiti stradali tra motociclette touring americane V-Twin preparate per le competizioni e dotate di carenatura/parabrezza e borse laterali. Durante la stagione di 18 gare, Wyman ha vinto sei gare ed è salito sul podio quattordici volte.

