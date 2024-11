Nella sprint del pomeriggio lo spagnolo avrà comunque la possibilità di conquistare il titolo prima della gara di domani

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Barcellona che chiude la stagione della MotoGp. Nelle qualifiche del mattino, Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo con 1’38″641 precedendo lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia di +0.055. Terzo tempo per Marc Marquez su Ducati del Team Gresini a +0.157. Partirà dalla quarta posizione Jorge Martin, leader del Mondiale, su Ducati Pramac, a +0.208. Per Bagnaia è la 50esima pole in carriera, la 12esima quest’anno. Nella sprint del pomeriggio Martin, che guida il Mondiale con 24 punti su Bagnaia, avrà la possibilità di conquistare il titolo prima della gara di domani.

