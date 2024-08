Terzo Bastianini sull'altra Ducati ufficiale

Un weekend da incorniciare, un numero 10 non sulle spalle ma nella casella dei trionfi stagionali. ‘Pecco’ Bagnaia vince il Gran Premio d’Austria di MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo del circuito di Spielberg Jorge Martin (Pramac) ed Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale. Un successo, quello del campione del Mondo, che fa il paio con la vittoria nella sprint race del sabato e che consente al pilota piemontese di portarsi in testa alla classifica del Mondiale da solo. I numeri dicono: Bagnaia 275 punti, Martin 270. Un break di 5 lunghezze. Ulteriore segno di un concetto che è ormai consolidato: a meno di eventi clamorosi e al momento difficilmente ipotizzabili, il duello per il titolo finale sarà una lunga volata. In attesa di conoscere il finale, con la vittoria di oggi Bagnaia ha raggiunto le 10 vittorie tra Sprint Race e gare nel 2024.

Bagnaia: “Tenuto passo incredibile, giornata speciale”

“Il passo è stato incredibile, io e Jorge (Martin ndr) abbiamo fatto qualcosa di incredibile in termini di velocità e costanza – ha detto Bagnaia al termine della gara -. Sono molto contento, sono 3 volte consecutive che vinciamo qui. È una giornata speciale per noi”. Bis di sorrisi per Bagnaia, doppia delusione per Martin: “Non ci sono scuse, sono un po’ frustrato oggi, pensavo di poter lottare con ‘Pecco’ oggi” ha detto lo spagnolo che però non molla: “Non è quello che mi aspettavo, ma è ancora molto lunga”. Sul gradino più basso del podio, a riflettere anche il podio della classifica generale, Enea Bastanini: “Credo che questo podio sia più delle mie aspettative, anche stamattina ho sofferto con l’anteriore – ha detto Bastianini -. Sono stato aggressivo, volevo stare vicino a ‘Pecco’ e Jorge in gara. Questo terzo posto dimostra che stiamo migliorando.” Per quanto riguarda la corsa, la vittoria di Bagnaia è stata figlia di una gara praticamente dominata perché con il rivale spagnolo la battaglia vera è durata qualche giro solo a inizio corsa. Poi da metà gara in poi ‘Pecco’ ha iniziato ad allungare e decimo dopo decimo si è portato a un + 2″. Fino all’apoteosi finale per chiudere un weekend da incorniciare.

