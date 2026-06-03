Leclerc, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale

Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari in Formula 1 anche nei prossimi anni. La scuderia di Maranello comunica infatti il rinnovo pluriennale dell’accordo con il pilota monegasco.

La nota della Ferrari

“Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello”, precisa la nota.

Il legame tra Charles e Ferrari nasce molto prima del suo debutto in Formula 1. Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016, il pilota monegasco ha costruito tutto il proprio percorso agonistico insieme alla Scuderia: dal titolo di Formula 2 conquistato nel 2017 all’esordio in Formula 1 l’anno successivo, fino all’arrivo in Scuderia Ferrari nel 2019. Da allora Charles è diventato una presenza centrale per la squadra, distinguendosi per velocità, talento e spirito competitivo. Nel corso degli anni ha regalato ai tifosi vittorie memorabili, pole position e podi, entrando sempre di più nel cuore della storia della Scuderia. A soli 28 anni è già il secondo pilota Ferrari per numero di gare disputate in Formula 1 e per pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher. Oltre ai risultati, Charles ha costruito un rapporto speciale con il team e con gli appassionati di tutto il mondo, condividendo con la Scuderia ambizione, senso di appartenenza e voglia costante di migliorarsi.

Leclerc: “La Ferrari è la mia seconda famiglia”

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”. Queste le parole di Leclerc.

Vasseur: “Leclerc vive profondamente il legame con la squadra”

“Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”. Così il Team Principal, Fred Vasseur.